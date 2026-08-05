Mlade hrvatske vaterpolistice razbile Srbiju i izborile četvrtfinale Europskog prvenstva

Hrvatske vaterpolistice su u osmini finala Europskog prvenstva do 20 godina porazile Srbiju 22:8 i tako s 14 golova razlike ušle među osam najboljih.

Srbija tijekom utakmice niti jednom nije ušla u vodstvo, dok je samo dva put uspjela izjednačiti rezultat i to na samom početku kada je bilo 1:1 i 2:2. Nakon toga je krenula dominacija Hrvatica koje su slavile u sve četiri četvrtine (3:2, 7:1, 8:2, 4:3).

Jelena Butić je postigla čak sedam pogodaka, samo jedan manje od čitave ekipe Srbije, dok je Ria Glas zabila četiri gola.

Hrvatske vaterpolistice će u četvrtak u 21:15 igrati protiv Italije u četvrtfinalu Europskog prvenstva.