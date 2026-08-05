Velika pobjeda

Mlade hrvatske vaterpolistice razbile Srbiju i izborile četvrtfinale Europskog prvenstva

D.S.

05.08.2026 u 00:19

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

S visokom pobjedom od čak 14 razlike, hrvatske vaterpolistice su izborile ogled protiv Italije u četvrtfinalu.

Hrvatske vaterpolistice su u osmini finala Europskog prvenstva do 20 godina porazile Srbiju 22:8 i tako s 14 golova razlike ušle među osam najboljih.

Srbija tijekom utakmice niti jednom nije ušla u vodstvo, dok je samo dva put uspjela izjednačiti rezultat i to na samom početku kada je bilo 1:1 i 2:2. Nakon toga je krenula dominacija Hrvatica koje su slavile u sve četiri četvrtine (3:2, 7:1, 8:2, 4:3).

Jelena Butić je postigla čak sedam pogodaka, samo jedan manje od čitave ekipe Srbije, dok je Ria Glas zabila četiri gola.

Hrvatske vaterpolistice će u četvrtak u 21:15 igrati protiv Italije u četvrtfinalu Europskog prvenstva.

vezane vijesti

tportal Prediktor Prognoziraj rezultate SHNL-a i osvoji nagrade Besplatno i traje minutu · prognoze se mogu mijenjati do prvog zvižduka Zaigraj prediktor.tportal.hr
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dinamo - žalgiris

dinamo - žalgiris

Toplakova izjava o navijačima odjeknut će Hrvatskom. 'Bolje ovo nego da su palili tribinu...'
KRAJEM KOLOVOZA U LA-JU

KRAJEM KOLOVOZA U LA-JU

Hrvatski boks ovakvu priliku čeka još od vremena Mate Parlova; Plantićeva borba karijere
dinamo - žalgiris

dinamo - žalgiris

McKenna zabio odmah nakon Zajca, pogledajte gol i što su suigrači napravili Škotu u slavlju

najpopularnije

Još vijesti