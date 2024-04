Mikić se divio jednom dinamovcu, pa poentirao: Tko će biti prvak? Znam tko neće

Veliki hrvatski derbi, drugi u četiri dana, između Hajduka i Dinama s velikom se pozornošću pratio i u Celju. Naime, na klupi tamošnjeg kluba, lidera slovenskog prvenstva sjedi hrvatski dvojac Damir Krznar - Mihael Mikić, a baš je Mikić dao stručni komentar na Dinamovu 1:0 pobjedu u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa

Mihael Mikić veliki dio igračke karijere proveo je u Dinamu, kraći period boravio je i u Rijeci, a nakon trčanja za loptom, preselio je na klupu. Bio je dio stožera u hrvatskoj U-21 reprezentaciji Igora Bišćana, a potom je prihvatio ulogu pomoćnika Damira Krznara, s kojim je vodio Dinamo, Maribor i sada Celje. Danas 44-godišnji Mikić s velikom je pozornošću pratio zbivanja s poljudskog stadiona. 'Mislim da je Dinamo iznenadio Hajduka, sa sustavom s trojicom igrača u zadnjoj liniji, sa Špikićem desno i Pierreom-Gabrielom lijevo. Petković je igrao lažnu devetku, non-stop se izvlačio i tako su radili višak. Kulenović je jako dobro napadao 'dubinu', odvlačio njihove stopere. Izgledalo je kao da su na treningu i da igraju 'deset na sedam'. Doslovno. Imali su posjed, Hajduk nije imao nikakva rješenja. Valjda nisu prepoznali što im se događa. I mislim da su, kako mi to kažemo 'stiltali'. Dinamo je već nakon pete minute počeo 'mljeti'. I zbilja ne znam što je sve Lučić kasnije obranio', u jednom dahu ispričao je za tportal Mikić. >> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE. Nastavio je s pohvalama Dinamovim igračima. 'Kulenović je odigrao fantastičnu utakmicu. To koliko je Kulenović radio, kako je ganjao stopere, uz to je zabio i taj gol, moramo mu oprostiti ona dva promašaja. Stvarno je odradio vrhunsku utakmicu. Ustvari, svi su bili takvi. Posebno prvo poluvrijeme, koje je bilo besprijekorno. Bili su toliko trkački raspoloženi, otvarali su linije, pritiskali, toliko su imali korak naprijed, reposjed lopte im je bio jako dobar. Bili su blizu igrača, udvajali su. Nisu dali Hajduku ni milimetra prostora. I to iziskuje enormnu potrošnju. E sad, kad bi Dinamo bio na energetskom nivou da može izdržati 70, 80 minuta, bojim se da nitko nema nikakve šanse suprotstaviti se takvom Dinamu. Ali kažem, apsolutno je taktika koju smo vidjeli na Poljud, sjajno pripremljena. Pogođena je fantastično'.

Drugo poluvrijeme ipak je bilo za nijansu lošije s Dinamove strane? Ili bolje rečeno, ne toliko moćno? 'Da, evidentno je bilo da su Šikić i Pierre-Gabriel malo pali. Nisu mogli više raditi takvu tranziciju,i toliko se ubacivati prema naprijed. Ni Kulenović nije mogao više tako napadati dubinu. A onda, opet moram izdvojiti Petkovića, koji je svih 90 minuta radio na nevjerojatnom nivou. Odigrao je fantastičnu utakmicu, bilo ga je svugdje. Vraćao se u obranu, držao je loptu, izdržavao duele, mislim da je odigrao jednu od najboljih utakmica u Dinamovom dresu, bez obzira na to što nije zabio gol. Otraga opet Perković jako ugodno iznenađenje, s toliko samopouzdanja je iznosio i dijelio lopte, Mišić i Sučić su također bili vrhunski. I teško mi je izdvojiti pojedinca, kad su svi bili jako dobri'. Hajduk? Bila mu je ovo bitna utakmica. Mnogi kažu za spas sezone. 'Pokušavao je Hajduk nešto u drugom dijelu, kad je ušao Sahiti. On i Moufi su po toj desnoj strani radili rotacije, Šarlija je nešto odlazio naprijed, ali sve je to bilo stihijski. Nije bilo nekog prevelikog plana. Zato su prilike i imali samo nakon nekakvih ubačaja. Ili one pogreške Šutala. Istina, imali su i preko Sigura u sudačkoj nadoknadi tzv. 'mrtvu šansu', ali bilo bi nepravedno da je Hajduk uspio izjednačiti nakon svih šansi koje je Dinamo promašio. Poraz u prvenstvu bio je preveliko opterećenje Hajduku. Nije to lako. I tko nije igrao u klubu poput Dinama ili Hajduka, ne može shvatiti kakvo je to pražnjenje, odnosno koliki je to pritisak. Praktički, ovo je bila utakmica za spas sezone. I onda kada nešto moraš, onda je to zbilja ogroman pritisak. Apsolutno ih je ta prvenstvena utakmica opteretila i gurnula u dodatne probleme'.

Dinamo je pak dobio 'krila'? 'Kako su igrali u ovoj utakmici i ako će moći ovako ponavljati, onda je to nit-vodilja, to je igra kakvu jedan prvak mora pružati'. A što ćemo s Rijekom? Prošla je u finale Kupa, čeka je Jadranski derbi, ali ima i bodovnu prednost pred Dinamom? 'Bit će borba do kraja. I ako ćemo iskreno, Rijeka nema što izgubiti, nema nikakav pritisak. Njoj je sezona već sada itekako uspješna. I da ne uzme ni jedan trofej, napravili su vrhunsku sezonu. Naravno, borit će se s Dinamom za prvo mjesto, a to za Dinamo ne može biti opasnije, jer Rijeka nema opterećenje. Tako da je zbog toga Rijeka jako opasna, a da Sopić radi vrhunski posao. Ekipa mu ne prima puno golova, uvijek daju i gol više, stabilni su iza. Čak im i stoperi rješavaju utakmice. Bit će to vrlo zanimljiva borba do samog kraja. Ne bih se usudio reći tko će biti prvak. Znam jedino tko neće biti, odnosno da je to Hajduk'.

Jedino što Hajdukove navijače može tješiti jest povratak Ivana Perišića? 'Naravno. Ali isto tako možemo reći da je sreća za Dinamo što se vratio Marko Rog. Ali nemojmo tražiti previše. Mislim da bi Hajduk sada Perišiću trebao poslužiti da se što bolje spremi za reprezentaciju i Euro. Ali sigurno je da je povratak obojice velika stvar za hrvatski nogomet, to je dobro za gledatelje, oni su mamac mladim igračima, navijačima, svima', zaključio je Mihael Mikić.

