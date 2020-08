Mateo Kovačić ušao u povijest FA kupa na način na koji nitko ne želi; situacija s Hrvatom pokazala koliko je jedno pravilo glupo

Mateo Kovačić neće pamtiti finale FA kupa, njegov Chelsea je poražen od Arsenala 2:1, a on je isključen. Cijelu situaciju prokomentirao je i trener 'bluesa' Frank Lampard

Hrvatski veznjak krenuo je od prve minute, a u 72. minuti morao je ranije pod tuš, jer je zaradio drugi žuti karton poslije 'prekršaja' nad Xhakom. No snimka pokazuje da kontakta nije bilo i da je Kovačić neopravdano isključen, a Chelsea time oštećen, jer je gol zaostatka morao loviti s igračem manje.

VAR se nije oglasio, jer ne bi bilo po pravilima, smije se koristiti samo kod izravnog crvenog kartona, ali ne i zbog druge opomene. Glupo, zar ne? Tako misli i trener Chelsea Frank Lampard.

'Molim vas, kakvo je to pravilo? Od prvog dana VAR-a postoji to pravilo da sudac ne može provjeriti drugi žuti karton. Netko je vrlo tvrdoglav kad to ne želi promijeniti. Ako već imamo VAR, ajmo ga onda maksimalno iskoristiti da donesemo prave odluke. Ovo nije imalo veze sa žutim kartonom', rekao je Lampard.