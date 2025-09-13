Marko Pjaca zabio za samo pet minuta na debiju u novom klubu

Gosti su iznenadili domaćine već u trećoj minuti preko Nassoha, no bivši igrač Dinama izjednačio je na 1:1. Pjaca je ušao s klupe u 59. minuti umjesto Rotsa, a samo pet minuta kasnije zatresao je mrežu i donio svom novom klubu povratak u igru.

Twente je u 87. minuti došao do preokreta kada je Ricky van Wolfswinkel realizirao kazneni udarac, ali NAC Breda se spasila u sudačkoj nadoknadi i golom stigla do 2:2.

Pjaca je početkom lipnja raskinuo ugovor s Dinamom, tijekom ljeta tražio novi klub, a na kraju je dogovorio dvogodišnju suradnju s nizozemskim prvoligašem.