Marko Pjaca zabio za samo pet minuta na debiju u novom klubu

Marko Pjaca imao je savršen početak nove avanture – u svom prvom nastupu za Twente postigao je pogodak protiv NAC Brede u petom kolu nizozemske Eredivisie.
Gosti su iznenadili domaćine već u trećoj minuti preko Nassoha, no bivši igrač Dinama izjednačio je na 1:1. Pjaca je ušao s klupe u 59. minuti umjesto Rotsa, a samo pet minuta kasnije zatresao je mrežu i donio svom novom klubu povratak u igru.
Twente je u 87. minuti došao do preokreta kada je Ricky van Wolfswinkel realizirao kazneni udarac, ali NAC Breda se spasila u sudačkoj nadoknadi i golom stigla do 2:2.
Pjaca je početkom lipnja raskinuo ugovor s Dinamom, tijekom ljeta tražio novi klub, a na kraju je dogovorio dvogodišnju suradnju s nizozemskim prvoligašem.