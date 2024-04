Pogledajte kako je Mario Pašalić zabio i s Atalantom 'demolirao' Liverpool na Anfieldu

Atalanta je mogla do prednosti već u trećeoj minuti, no udarac Marija Pašalića je sjajno obranio Caoimhin Kelleher. "Redsi" su uzvratili u četvrtoj minuti preko Darwina Nuneza, te minutu kasnije preko Alexisa Mac Allistera, no obojica su bila neprecizna.

Nunez je u 15. minuti imao novu priliku, ali bez promjene rezultata. Najbolju priliku u prvom poluvremenu Liverpool je imao u 27. minuti, pucao je Harvey Elliott, ali je njegov udarac prvo završio u gredi, pa u vratnici. Gosti su poveli u 38. minuti nakon brze kontre, Davide Zappacosta je sjajno povukao asistiravši Gianluci Scamacci koji je pogodio za 1-0.