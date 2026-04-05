Marin Čilić saznao suparnika u Monte Carlu

S.Č./Hina

05.04.2026 u 22:30

Marin Čilić
Marin Čilić Izvor: EPA / Autor: LUKAS COCH
Marin Čilić (ATP - 54.) je u nedjelju saznao da će mu suparnik u prvom kolu glavnog ždrijeba na prvom ovosezonskom ATP Masters 1000 turniru na zemljanoj podlozi, koji je započeo u Monte Carlu, biti Kazahstanac Aleksander Ševčenko (ATP - 76.).

To će biti njihov prvi međusobni dvoboj, a 37-godišnji hrvatski reprezentativac će igrati prvi meč na zemljanoj podlozi još od prošlog rujna i Davis Cup susreta reprezentacija Hrvatske i Francuske.

Švečenko je bez izgubljenog seta prošao dva kola kvalifikacija, a u nedjelju je u završnom kolu svladao Španjolca Roberta Bautistu Aguta sa 7-6 (3), 7-6 (4). Kazahstanac je prije toga odigrao i dva meča na zemljanoj podlozi na ATP turniru u Bukureštu.

Čilić i Ševčenko će na teren u utorak, a pobjednika će već u srijedu u 2. kolu čekati šesti nositelj, Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 7.).

Ovo će biti Čilićev 14. nastup na turniru u Monte Carlu, gdje je triput bio u četvrtfinalu, posljednji put 2018. Zadnji nastup u Kneževini Marin je imao prije četiri godine, kad je u prvom kolu pobijedio Jo-Wilfrieda Tsongu, a potom izgubio od Amerikanca Taylora Fritza.

U nedjelju je svoj posljednji nastup na turniru u Monte Carlu započeo 39-godišnji francuski veteran Gael Monfils i izborio je nastup u 2. kolu svladavši Nizozemca Tallona Griekspoora sa 6-7 (7), 6-1, 6-4. Sljedeći Monfilsov suparnik je 11. tenisač svijeta, Kazahstanac Aleksander Bublik.

