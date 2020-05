Pobjednik US Opena iz 2014. godine, hrvatski tenisač Marin Čilić misli kako bi osvajanje naslova pobjednika nekog Grand Slam turnira bez publike na tribinama obezvrijedilo takav uspjeh...

'Ako ćemo igrati pred praznim tribinama imat ću osjećaj kao da se radi o trening susretima. Ako ćemo i igrati US Open ove godine i to bez gledatelja za pobjednika će uvijek govoriti: 'Oh, znate, taj je tip osvojio naslov bez navijača'. To baš i ne bi bio najbolji scenarij. Vjerujem kako nećemo igrati turnire pred praznim tribinama jer se čitav 'Tour' bazira na sponzorima i ljudima koji dolaze gledati mečeve uživo. Sponzori ulažu novac jer ljudi dolaze gledati mečeve', kazao je Marin Čilić u razgovoru za Reuters.