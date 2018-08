Marin Čilić ipak nije povezao i treću uzastopnu pobjedu nad Novakom Đokovićem

Najbolji hrvatski tenisač, Marin Čilić, nakon dva sata i 32 minute, morao je čestitati Novaku Đokoviću i oprostiti se od turnira u Cincinnatiju. Srpski je tenisač slavio 6:4, 3:6, 6:3

Bio je to 17. međusobni dvoboj našeg najboljeg tenisača i Novaka Đokovića i 15. pobjeda srpskog tenisača koji je njom prekinuo dva Čilićeva niza: onaj od devet pobjeda u Cincinnatiju i onaj od dvije pobjede u posljednja dva meča s Đokovićem.

Đoković se tako po šesti put probio do finala u Cincinnatiju, jedinog turnira Masters 1000 serije kojeg još nikada nije uspio osvojiti. Dvaput je u finalu gubio od Andyja Murrayja, a triput od Rogera Federera, koji bi mu mogao biti suparnik i u nedjeljnom meču za naslov, ako u polufinalu pobijedi Belgijca Davida Goffina.

Break' u trećem gemu prvog seta bio je dovoljan srpskom tenisaču za osvajanje prve dionice, iako je Čilić imao dvije prilike za povratak, jednu u šestom gemu i jednu kad je Đoković servirao za set. Čilić je sjajno odigrao drugi set i s dva 'breaka' došao do prednosti 5-1. Prvi servis za set nije iskoristio, propustio je i dvije set-lopte na servis Đokovića, ali kod 5-3 je ostavio suparnika bez poena te odveo meč u treći set.

U njemu je proradio Đokovićev retern, jer je Čilić imao čak 88 % pogođenih prvih servisa, a unatoč tome je dvaput izgubio gemove na početnom udarcu. Đoković je do prvog 'breaka' došao u četvrtom gemu, ali je Marin uzvratio oduzimanjem servisa u sljedećem. No, i u osmom gemu je Đoković spojio nekoliko odličnih reterna te uz nekoliko Čilićevih pogrešaka došao do nove prednosti. Drugu priliku nije propustio i nakon dva sata i 32 minute iskoristio je drugu meč-loptu.

Za Đokovića će nedjeljno finale u Cincinnatiju biti 101. u karijeri u kojem će tražiti put prema 70. naslovu te prema 31. trofeju na turnirima iz Masters 1000 serije. Uspije li u tome izjednačit će se po broju bodova na ATP ljestvici s Marinom Čilićem koji će u tom slučaju ostati na sedmom mjestu. Ne osvoji li Đoković naslov, Čilić će u ponedjeljak biti šesti tenisač svijeta.

ATP Cincinnati - polufinale

Novak Đoković (Srb/10) - MARIN ČILIĆ (HRV/7) 6-4, 3-6, 6-3