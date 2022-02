Maribor igra Ligu prvaka, ali za Mladost nema rješenje; Zagrepčani izborili finale MEVZA lige

Odbojkaši Mladosti pobijedili su slovenski Merkur Maribor sa 3:1 (22:25, 28:26, 25:21, 25:16) u polufinalu završnog turnira MEVZA lige te će se boriti za naslov pobjednika u nedjeljnom finalu, a suparnik će im biti domaćin turnira momčad ACH Ljubljana

No, to je očito i bio Gačičev plan, odmah od prvog dodira loptom jako napasti suparnika, ne dozvoliti mu da razvije igru i preuzme konce u svoje ruke. Zato i jesu mladostaši u prvom setu, dok još nisu naštimali nišanske sprave, griješili na servisu, ali to je bio danak taktici koja se na kraju pokazala uspješnom. Blok je odlično funkcionirao cijelo vrijeme tako da je pobjeda na kraju više no zaslužena, iako je Maribor osvojio prvi set sa 25:22.

Ali, u nastavku kreće rapsodija Zagrepčana. Ključnim se pokazao drugi set u kojem su Slovenci imali set-loptu (26-25), ali je s tri poena u nizu Mladost izjednačila na 1:1 te potpuno preuzela kontrolu utakmice, a posebno u četvrtom setu.

"Veliko je uzbuđenje pobijediti Maribor, momčad koja igra Ligu prvaka. Ponosan sam na suigrače, mislim da smo tijekom cijele utakmice pokazali izuzetan borbeni duh, igrali jako dobro, agresivno u napadu i bloku, i to je rezultiralo zasluženom pobjedom od 3:1. Došli smo na Final Four s najavama da se borimo za trofej, za prvo mjesto, tako da još ništa nije gotovo i u finalu idemo po još jednu pobjedu, jer mislim da imamo svoje šanse, bez obzira na suparnika", rekao je kapetan i srednji bloker Kruno Nikačević, koji je napravio 20 poena, od čega 12 blokova.

"Čestitke cijeloj momčadi na stvarno jako dobroj utakmici. Mislim da smo pobijedili ponajviše zbog bloka, tu smo dominirali protiv momčadi koja igra grupnu fazu Lige prvaka. Ovo je baš velika pobjeda za nas, ali mi se već okrećemo nedjeljnom finalu. Do tada se treba malo odmoriti, regenerirati i pripremiti se za finale u kojem vidimo svoje šanse. Ovo nam je šlag na kraju sezone", izjavio je pouzdani primač-pucač Ivan Zeljković.

"Mi smo došli ovdje pobijediti. Final Four se ne igra, on se pokuša pobijediti. Mi smo znali da smo u ovom trenutku to sposobni napraviti jer smo već i u susretu u Mariboru, koji smo doduše izgubili s 1:3, i kada su oni bili kompletni, vidjeli da možemo ravnopravno igrati s njima. Igrali smo već tada odlično protiv njih, a danas smo to još samo nadogradili. Imali smo na kraju tih 20-ak blokova što je fantastičan rezultat. Jedino što me brine su velike oscilacije u određenim periodima igre, ali valjda smo i mi nešto loše morali napraviti u ovom susretu. U finale idemo opušteno, s kim god budemo igrali, i idemo pokušati pobijediti", smireno je konstatirao trener Mladosti Radovan Gačič.