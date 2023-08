ManUtd u 4. minuti gubio 2:0, ali uslijedio je čudesan preokret; Arsenal kiksao

United je katastrofalno krenuo u dvoboj protiv Foresta, Awoniyi (2) iz potunapada te Boly (4) iz prekida odveli su goste do vodstva od 2:0, no Eriksen (17) je uspio smanjiti zaostatak domaćih prije odmora, da bi Casemiro (52) i Bruno Fernandes (76-11m) u nastavku kompletirali preokret.

Fulham je na Emiratesu stigao do prednosti i brže no Forest na Old Traffordu, već u 1. minuti Saka je odigrao katastrofalan povratni pas kojega je presjekao Pereira (1) i potom svladao nespremnog Ramsdalea.