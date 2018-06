Mandžukić je bio jasan i glasan; Leo Messi trebao bi se zabrinuti nakon ovih riječi

Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji je mogući način otvorila nastup na SP-u u Rusiji. U 1. kolu je pobijedila Nigeriju 2:0, te otvorila vrata drugog kruga. Međutim, što je najvažnije, igrači nisu 'poletjeli' već smiruju strasti i najavljuju nastavak u istom ritmu. Prvi među njima Mario Mandžukić, jedan od junaka naše pobjede u Kalinjingradu...

'Nije sezona uzela danak, osjećam se dobro, šutim i radim kao i svih posljednjih godina. S time da se ujedno uopće ne zamaram s postizanjem pogodaka, zamaram se samo s pobjedama, o kojima sam jednostavno ovisan. Baš ovisan. Da pobjeđujem, to me jedino zanima, jer mogu mnogo pridonijeti ekipi i bez golova. I to sam pokazao milijun puta, i tako ću i nastaviti dalje. Drugačije ne znam niti neću', odlučan je naš prvi napadač. S takvim pristupom, baš kao i s ta tri boda u kuferu, mnogo je lakše pripremati se prema Nižnji Novgorodu, gdje se u četvrtak sudaramo s ranjenim Argentincima.

'Sa psihološke strane, uh, bitno je. Jest, imamo tri boda, ali i još dvije utakmice, a obje ćemo jednako ozbiljno shvatiti kao i ovu protiv Nigerije. Jasno je da se lakše pripremati i razmišljati o Argentini s tri boda u džepu, pogotovo, kažem, sa strane psihe i rasterećenja. No u pristupu, odnosu, radu, motivaciji i ozbiljnosti, uvjeravam vas, ništa se neće promijeniti. Sada idemo u kamp malo se odmoriti, potom ćemo secirati Argentinu i odraditi odličnu pripremu u koju uopće ne sumnjam. Dočekat ćemo taj dvoboj u Nižnji Novogorodu apsolutno spremni. Vjerujemo u sebe, ali i sreća je bitan faktor', kaže Super Mario. A tamo će se sudariti i s Leom Messijem, s kojim je znao u klupskim susretima ući u konfrontaciju bez ikakvog respekta. Mandžukić je jednostavno takav lik, nikome ne priznaje da je bolji. Dapače.

'Leo? Gledajte, kada izađem na teren, ja ne poznajem nikoga. To su protivnici koji me žele pobijediti. Ništa osobno, i ništa čudno, a ja im neću dati da me pobjede. Ja želim njih pobijediti. To je kod mene jednostavno tako. Za nikog i nikada nema popusta dok sam na travnjaku. Tako i za Messija i Argentinu', jasno je i glasno poručio 'gaučima'. Messi bi se morao zamisliti, već je jednom osjetio Mandžin bijes...