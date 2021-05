Manchester Cityju se osvetila loše izvedena 'Panenka'; Chelsea preokrenuo i odgodio proslavu naslova 'Građana'

Nogometaši Manchester Cityja ipak nisu već u subotu osigurali naslov prvaka Engleske za ovu sezonu, za to im je bila potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv Chelseaja, no na kraju su gosti iz Londona slavili sa 2:1

Domaći su stigli do prednosti u završnici prvog poluvremena kada je Christensen promašio loptu, pritom se i ozlijedio, a Gabriel Jesus ubacio loptu pred gostujuća vrata. Tamo je Sterling bio spretniji od Aguera i on zatresao mrežu za 1:0.

I prije no što je Zouma zamijenio ozlijeđenog Christensena, City je dobio kazneni udarac iz kojega je mogao povećati na 2:0. Gilmour je zaustavio prekršajem Gabriela Jesusa u svom kaznenom prostoru, a loptu je uzeo najbolji strijelac u povijesti Cityja Aguero. On je pokušao 'panenkom' pogoditi za 2:0, ali to je izveo vrlo loše i Mendy je uhvatio njegov udarac.