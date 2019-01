Makedonski golman prije godinu dana izvrijeđao Linu Červara, a sada se opet dotakao hrvatskog izbornika

Hrvatska danas igra svoju treću utakmicu na svjetskom prvenstvu, a suparnik je Makedonija (18 sati). Obje reprezentacije upisale su pobjede u prva dva susreta

'Ne razmišljam o Lini Červaru i ne želim mu sreću u narednom susretu jer je to protiv nas. No hrvatskim igračima želim najbolji mogući rezultat do kraja turnira.'

Podsjećamo Ristovski nije bio u kadru Makedonije za SP 2017. kada je izbornik bio upravo Červar. To mu ovaj 36-godišnji vratar nije zaboravio te ga je verbalno izvrijeđao za vrijeme Eura prošle godine u Hrvatskoj.