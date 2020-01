Mađari izgubili od otpisanih Šveđana i zakomplicirali borbu za polufinale; evo koji je mogući rasplet...

U posljednjoj utakmici 2. kola skupine II drugog kruga natjecanja po skupinama na Europskom prvenstvu za rukometaše domaćin Švedska je u Malmöu svladala Mađarsku 24:18 (10:9), a tim se rezultatom Norveška pridružila Hrvatskoj i Španjolskoj u polufinalu

Lucas Pellas i Jim Gottfridsson su s po pet golova predvodili Švedsku, a četiri je gola postigao Andres Nilsson, dok je kod Mađarske najbolji bio golman Roland Mikler s 14 obrana, a Zoltan Szita je postigao četiri gola.

Situacija u skupini II sada je samo donekle jasnija jer Norvežani su sigurno u polufinalu, a za drugo će se mjesto boriti Slovenci i Mađari.

Mađare sutra čeka meč s Portugalom u kojem nemaju pravo na pogrešku, ali na ruku im ide i to što je Sloveniji protivnik u posljednjem kolu do sada nedodirljiva Norveška i što ima bolji međusobni omjer. No, Mađarima sve to ništa ne znači ako sutra ne pobijede Portugalce...