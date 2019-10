Luka Modrić otkrio što zaista misli o svojim individualnim nagradama; dotakao se Bilića i Mourinha, ali i Instagrama

U tjednu kada se Luka Modrić, nakon ozljede koju je zaradio igrajući za Hrvatsku, vratio u momčad Real Madrida španjolski Club del deportista objavio je veliki intervju s hrvatskim kapetanom

'Volim društvene mreže, pogotovo Instagram. Koristim ga većinom za zabavu i da se odmaknem od nogometa kad mi je to potrebno, ali trudim se biti samo nogometaš, samo mi je to važno. Shvatio sam kako je odmak ponekad nužan, pogotovo ako ste previše fokusirani na jednu stvar.'

'Iskreno, mijenjao bih sve te individualne nagrade za zlato s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, za pobjedu u finalnoj utakmici', kazao je Modrić koji je tako jasno poručio što misli o svim tim nagradama te što mu je na prvom mjestu.

Osvrnuo se još jednom na tu nevjerojatnu 2018. godinu u kojoj je postao prvak Europe s Realom i nakon toga postao najbolji igrač na Svjetskom prvenstvu.

'Sve te nagrade stigle su zbog moje doista posebne godine, ali i kao svojevrsno priznanje mojoj karijeri. Bio sam sretan, još smo jednom osvojili Ligu prvaka, što uopće nije bilo lako, a s državom kao što je Hrvatska došao sam do finala Svjetskog prvenstva. To se riječima ne može opisati. Ne volim govoriti o sebi, ali doista mi je to na individualnoj razini bila odlična sezona i ljudi iz nogometa prepoznali su to. Ne može biti slučajno da toliko ljudi glasa za tebe.'

U velikom intervjuu govorio je još o suigraču Garethu Baleu za kojeg je rekao kako su 'obojica vrlo slični' te je dodao kako su 'stidljivi i ne govore puno.'

Zanimljiv odgovor Modrić je dao i na pitanje kako je d pozicije ofenzivnog veznog igrala došao na poziciju zadnjeg veznog igrača:

'E, za to treba otići malo u prošlost. U Spursima sam u Premier ligi igrao prema naprijed, a prvi me na zadnjeg veznog stavio Harry Redknapp. Onda me u reprezentaciji Slaven Bilić spustio na klasičnu veznu poziciju i počeo sam se osjećati komotno i davao sam više za momčad. Točno, kad me Jose Mourinho doveo u Real, stavljao me bliže suparničkom golu, ali već do kraja te prve sezone bio sam u sredini terena.'