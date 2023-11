Luka Modrić preskočio Buffona i Giggsa, ispred njega je samo Cristiano Ronaldo

No, nije se Modrić tu zaustavio. Kapetan 'vatrenih' je postao drugi nogometaš s najviše utakmica u kvalifikacijama za EURO i na Europskim prvenstvima - ima ih 59. Deset više od njega ima samo Cristiano Ronaldo. Iza Modrića je s 58 utakmica legendarni Gigi Buffon, 51 ima Frick, dok okruglih 50 ima Petr Čech.

Uz to je Modrić i na najboljem putu da u još jednoj statističkoj kategoriji 'preskoči' Gigija Buffona i to po odigranim minutama. I tu je Cristiano Ronaldo nedodirljiv s 5887 minuta u igri, iza njega je Buffon koji je stao na 5252 minuta, dok Luka Modrić do sada ima 5102 minute i ako ga zdravlje posluži sigurno će biti ispred legendarnog Gigija.