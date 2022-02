Lovrić dočekan i predstavljen u Osijeku kao zvijezda pa sve oduševio riječima o klubu i treneru Bjelici: Ni u najluđim snovima ovo nisam očekivao

Nakon što je NK Osijek obavio bombastičan transfer u kojem je napadač Kristijan Lovrić stigao iz NK Gorica, održana je i konferencija za medije na kojoj je predstavljen kao zvijezda. A njegove riječi i prvi dojmovi sve govore...

'Na početku, da se prisjetim onog sinoć. Ni u najluđim snovima nisam očekivao da će moj dolazak tako izgledati. Hvala i Gorici što me pustila, hvala i Bjelici jer ovo je za mene jedna velika stvar. Bilo je puno neizvjesnosti oko toga hoće li se transfer realizirati i kad sam saznao da je sve u redu sam bio presretan', dodao je Lovrić koji je prepustio riječ treneru Nenadu Bjelici.

'Bilo je dosta stresno. Zadnji put kad ste me pitali je li to – to; rekao sam da jest, ali sam se potajno nadao da će doći Kristijan i dan prije sam opet pokrenuo tu priču', kazao je Bjelica dodavši:

'Mislim da je Kristijan vidio koliko je dobrodošao ovdje, i sinoć i danas u svlačionici. Hvala i ljudima u klubu koji su omogućili transfer i hvala Kristijanu što je odabrao nas, a ne druge ponude. Želim mu da se što prije oporavi, igru poznaje, brojke ne moram ni spominjati i očekujem da igra kao i u Gorici', kazao je Bjelica koji je tako dobio napadača koji može raditi razliku i koji se već dokazao u HT Prvoj ligi.