Livaković nam otkrio zašto nije spavao uoči utakmice s Engleskom

Hrvatska je nogometna reprezentacija protiv Engleske odigrala 0:0 na Rujevici te se donekle iskupila za težak 0:6 poraz od Španjolaca prošlog mjeseca. Doduše, da Dominik Livaković nije imao nekoliko dobrih intervencija, pitanje je kako bi završio ovaj ogled

Imala je Hrvatska na praznoj Rujevici svoje prilike, ali moramo biti iskreni i priznati da su ih imali i Englezi. I to konkretnije, jer dva im je puta lopta odsjela na vratnici, a i u dva je navrata Dominik Livaković skidao izgledne prilike Marcusa Rashforda.

Naravno, to sve ne bi bilo ništa čudno, no Livakoviću su ovo prve službene minute u dresu A reprezentacije. I to protiv ovako jakog suparnika. Jer na SP-u je bio tek rezerva rezervi, a sada je, nakon Subašićevog umirovljenja postao prva rezerva. Međutim, zbog ozljede Lovre Kalinića, ovog je puta Livaković dobio priliku.

'Ne znam što reći, osim da sam presretan', bili su prvi dojmovi 23-godišnjeg Dinamovog vratara.

Što je još važnije, odradili ste dobar posao, a nije da ste bili besposleni?

'Slažem se, imali su Englezi dvije, tri prigode, još su pogodili i dvije vratnice. Ali, eto prošao sam netaknute mreže'.

Šteta je samo što niste dobili i zasluženi pljesak?

'Ma, da je bilo publike, siguran sam da ih pobijedili, publika bi nas nosila'.

Pred Vama su bile neke od najvećih zvijezda engleskog nogometa, poput Kanea, Rashforda, Sterlinga. Kakav je bio osjećaj?

'Nije mi to bio problem, jer već sam igrao protiv Kanea, dok sam nosio dres U-21 reprezentacije. A osjećaj? Trudio sam se ni o čemu razmišljati. Najvažnije mi je bilo da uđem opušteno'.

Očito ste bili dobro savjetovani, jer trema se nije primjetila?

'Moram priznati, inače spavam popodne, no ovog puta ipak nisam mogao, vrtilo mi se po glavi', na kraju je priznao Livaković.

A kao jedan od savjetnika, iako u Dalićevom stožeru figurira kao pomoćnik, dok je Marijan Mrmić zadužen za rad s vratarima, a to je Dražen Ladić, također bivši vratar, ipak je dao i važan savjet mladom vrataru.

'Ja sam mu samo rekao da se zabavlja, neka uživa u utakmici i da ne razmišlja o protivniku. Jer ako kreneš s tom mišlju u utakmicu 'oni su velika nogometna reprezentacija', tek onda možeš pogriješiti. A ovako kada si svoj...', otkrio nam je Dražen Ladić te dodao.

'Po puno poteza se vidi da mu je to prva utakmica. I odrađivao je to besprijekorno. Kad bude imao malo više rutine, te će stvari raditi drugačije. Sad je odrađivao kako treba, povratne lopte, pametno je izbijao, da mu se ne dogodi kakva greška. Ponavljam, vidi se da mu je prva utakmica, ali odradio ju je besprijekorno', pohvalio je Ladić svog nasljednika Livakovića.