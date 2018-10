Zlatko Dalić osvrnuo se na prazne tribine pa otkrio koje zvijezde neće igrati protiv Jordana

Hrvatska i Engleska remizirale su na Rujevici, a svoje mišljenje o utakmici Lige nacija dao je izbornik Zlatko Dalić

Hrvatski izbornik prvo se osvrnuo na uspjeh mlade reprezentacije koja je svladala Grčku i stigla korak do plasmana na Euro u-21.

'Prvo bih čestitao mladoj reprezentaciji koja je na korak do Europskog prvenstva. Pokazali smo da možemo biti bolji nego što smo bili u Španjolskoj. Još to nije to, možemo mi puno bolje, pogotovo prema naprijed. Moramo u napadu biti hrabriji i odlučniji. Imali smo nekoliko šansi, ali mogli smo i primiti gol. Sve u svemu sam zadovoljan. Blok je bio puno bolji nego protiv Španjolskoj', rekao je izbornik za Novu TV odmah nakon utakmice.