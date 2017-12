Livaja i ekipa imaju priliku protiv Dinama osvojiti milijun eura!

Grčki AEK u šesnaestini finala Uefine Europske lige igra protiv kijevskog Dinama, a ukoliko Marko Livaja i ekipa osiguraju plasman u osminu finala očekuje ih bogata nagrada

Međutim, to je onaj ljepši dio dogovora Melissanidis i momčadi. On je igrače već nagradio s 300.000 eura za plasman u nokaut fazu ovog natjecanja, a sada je došlo do zanimljivog dogovora.

Ukoliko prođu Dinamo, nogometaši će međusobno podijeliti milijun eura, ali ukoliko Dinamo bude uspješniji morat će Melissanidisu vratiti 300.000 eura koje im je dao kao nagradu za plasman u nokaut fazu.

Ovaj zanimljiv prijedlog grčkog bogataša ekipa je spremno prihvatila, ali jesu li donijeli mudru - i unosnu odluku, znat ćemo 22. veljače kada je na rasporedu uzvratna utakmica u Kijevu.