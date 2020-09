Lino Červar u problemima; nezamjenjivi desni vanjski morao je hitno 'pod nož' i upitan je za Svjetsko prvenstvo

Prava sezona još nije ni počela, a neki igrači već su završili na listi ozlijeđenih za duže vrijeme. Tako je hrvatski rukometni reprezentativac i član mađarskog MOL-Pick Szegeda Luka Stepančić morao operirati gležanj

No, kako bol nije prestajala, Luka Stepančić je u Mađarskoj početkom tjedna napravio nove pretrage koje su otkrile da ipak mora na operaciju.

Šivanje ligamenata desne noge uspješno je obavljeno i Luku Stepančića sada čeka oporavak. Liječnici procjenjuju da će on trajati najmanje tri mjeseca, a to znači gotovo do pred sam početak priprema za Svjetsko prvenstvo u Egiptu koje počinje 13. siječnja 2021. godine.

To će biti jedan od najvećih problema za izbornika Linu Červara jer je Stepančić na prošlom EP-u bio naš jedini rukometaš na poziciji desnog vanjskog i sad pod hitno treba pronaći adekvatnu zamjenu na toj poziciji jer upitno je koliko će i hoće li uopće Luka biti spreman za SP u Egiptu.

Spomenimo i to kako je u momčadi MOL-Pick Szegeda ovo druga ozljeda u posljednjih 20 dana. Nedavno su ostali bez Islanđanina Stefana Sigurmannssona, lijevog krila umjesto kojega je u posljednji trenutak doveden iskusni Slovak Martin Stranovsky, donedavni član Tatran Prešova. Na poziciji desnog vanjskog osim Luke Stepančića, trener mađarskog doprvaka Juan Carlos Pastor ima još češkog internacionalca Stanislava Kašpareka.