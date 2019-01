Lino Červar sigurno napušta klupu; prvi čovjek hrvatskog rukometa otkrio je nove detalje

Svjetsko rukometno prvenstvo bliži se kraju, a Hrvatska će u subotu u danskom Herningu od 20.30 sati igrati za 'čast i slavu', utakmicu za peto mjesto protiv Švedske. Mnogi će reći kako je to neuspjeh, da se moglo i trebalo više, a najčešće se upire prstom prema izborniku Lini Červaru. Ponovno se zaziva njegov odlazak s hrvatske klupe...

Čelnici Hrvatskog rukometnog saveza uoči puta na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj/Danskoj naglašavali su kako je primarni cilj osigurati barem sedmo mjesto, posljednje koje vodi u kvalifikacije za plasman na Olimpijske igre 2020. u Tokiju. Ostalo? Kako bude, no o borbi za medalje nitko se prije dvadesetak dana nije javno usudio govoriti...

Bez obzira na sve komentare i reakcije u domaćim medijima, čak i prije odlaska na SP, 'potegla' se priča o ostanku Line Červara na mjestu izbornika nakon ove akcije. I što ćemo sada? Oni vječni kritičari sve glasnije zazivaju njegov odlazak, no činjenica je kako je Lino još jednom ostvario cilj kojeg su pred njega i njegove izabranike postavili čelni ljudi hrvatskog rukometa.

I tako, potvrdio je Lino ono što je i ranije najavljivao, a to je da želi odraditi još jedan ciklus koji bi svoju kulminaciju imao na Olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju. Za sada je na dobrom putu, ali najveći problem i teret su njegove godine. Červar je sa 68 godina života jedan od najstarijih svjetskih izbornika i sigurno je kako sve teže i teže može kvalitetno pratiti suludi ritam koji je na najvećim natjecanjima. Svima je jasno kako se Lino enormno troši, fizički i psihički, pa ne trebaju čuditi njegovi emotivni ispadi i sve teže prihvaćanje mišljenja javnosti i medija. Na sve su njegove reakcije utjecaja zasigurno imali i ozbiljni obiteljski problemi, Červar ne skriva kako se njegova supruga Klaudija bori s teškom bolešću i ljudski je razumjeti kako zbog svega toga ne može cijelo vrijeme biti maksimalno fokusiran... No, to je ionako neka sasvim druga tema.

Činjenica je kako Lino Červar sam neće odstupiti s mjesta izbornika, a za sada za to niti nema razloga jer ostvario je sve što se od njega i očekivalo. Je li bilo pogrešaka i da li se moglo više na SP-u u Njemačkoj/Danskoj? To neka prosude oni koji su u HRS-u odgovorni za to...

Dojam je kako će Červar bez većih problema odraditi EP koje se igra početkom 2020. godine u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Već je s ovom reprezentacijom napravio dobar posao, uveo je nekoliko novih lica koja će u sljedećim godinama nositi igru reprezentacije, a kada nam se još priključe svi koji su zbog ozljeda propustili ovaj SP... E, to će tak biti atomska Hrvatska.

S takvom momčadi Červar prvo mora proći 'pakao' kvalifikacija za plasman na Olimpijske igre, a posao bi nam mogla olakšati činjenica da je HRS spreman preuzeti domaćinstvo jedne od kvalifikacijskih skupina. No, o tome tek treba odlučiti IHF, a problem bi mogao - ponovno - biti - Lino Červar. Nije Lino štedio danske suce koji su nas zakinuli na utakmici s Njemačkom, pa bi nas domaćinstvo - samo da nam otežaju put do Tokija - moglo zaobići.