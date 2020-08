Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić uoči okršaja s Danielom Cormierom iznenadio cijeli borilački svijet; najave su bile posve drugačije

U ranim nedjeljnim satima, to jest za manje od dva dana, na rasporedu je velika UFC 252 priredba, odnosno događaj na kojem će Stipe Miočić braniti svoju titulu i to protiv njemu vrlo poznatog suparnika - Daniela Cormiera. Riječ je o jednoj od najvećih teškaških borbi u povijesti UFC-a

A nakon sučeljavanja Stipe Miočić sjeo je pred novinare i jasno poručio: 'Još od prve UFC borbe razmišljam o mirovini'.

Naravno, to ne znači da će ove nedjelje odraditi posljednju borbu u karijeri, a nakon puno glasina i nagađanja, aktualni prvak sada je javno pojasnio svoju situaciju.

Ako će se držati svoje riječi, Daniel Cormier, bez obzira na ishod, ove nedjelje povući će se u zasluženu borilačku mirovinu. S druge strane, jedan takav rasplet ne bi trebali gledati kod Stipe Miočića iako prvak priznaje da mu je mirovina u glavi 'nakon svake borbe'.

Kako podsjeća Fightsite.hr, tamo negdje sredinom lipnja najpoznatiji svjetski MMA novinar Ariel Helwani uzburkao je vode kada je ispalio da bi nakon završetka UFC 252 priredbe mogli svjedočiti jednoj nesvakidašnjoj situaciji u kojoj bi oba borca istovremeno objavili kraj karijere.

'Stipe se također bliži kraju. On ne priča toliko o tome, ali vjerujem da se bliži kraju. Hoće li se umiroviti ako izgubi ili će pobijediti pa reći - 'Gotov sam, više nemam što dokazivati?' Jer sljedeći bi na redu trebao biti Francis Ngannou, a njega je već pobijedio... Ovo ne samo da je sjajna trilogija, ovdje možda gledamo njih dvojicu po posljednji put. A to se obično ne događa kod borbi za naslov', govorio je prije dva mjeseca Helwani.

Stipe je dugo držao svoje fanove u neizvjesnosti, ali onda je upravo ova tema pred njega bačena na u petak održanoj press konferenciji.

'Nakon svake borbe razmišljam o mirovini. Još od prvog meča na UFC-u 136 razmišljam o mirovini', otkrio je popularni vatrogasac iz Ohija.

'Volim ovo što radim, a one minute kada to prestane biti zabavno i sve počne izgledati kao posao, tada ću se povući. No, trenutno sam dobar i sretan sam. Iza mene je odličan pripremni kamp, pogotovo kada uzmemo u obzir karantenu i sve što se događa oko pandemije. Stvarno, osjećam se sjajno'.

37-godišnji Amerikanac hrvatskih korijena nije otkrio koliko bi se još dugo volio boriti i nije siguran da će kao borac dočekati godine koje je dočekao njegov idući suparnik.

'Vidjet ćemo koliko dugo mogu gurati. Ne znam baš hoće li to biti do 40. godine. Blagoslovljen bio DC, ali ne znam baš hoće li i to kod mene biti slučaj. No, još ću se neko vrijeme tu zadržati.'

A što slijedi nakon Cormiera, tko bi mogao biti njegov idući protivnik? Stipe se ovom prigodom nije htio igrati 'matchmakera' te je jasno poručio kako će ta odluka biti na UFC-u.

'Tu je puno likova. (Francis) Ngannou izgleda sjajno, (Curtis) Blaydes,... Ne znam. Bit će onako kako UFC želi, a na meni je da se borim. Ja nisam 'matchmaker' i moj fokus je na ovom meču. To je sve o čemu brinem. Puno dobrih boraca pristiže i sjajno je gledati da kategorija postaje sve jača i jača', zaključio je Miočić.