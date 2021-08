[UŽIVO] Leo Messi u suzama se obraća javnosti i navijačima Barcelone koji su okupirali stadion Camp Nou: Želio sam ostati, ali ovako je moralo biti. Odalazak u PSG je mogućnost, a promjena će biti teška

Sve se odigralo u nekoliko dana i kao što je i najavljeno Argentinac Leo Messi, koji napušta Barcelonu, odlučio se obratiti javnosti i navijačima na konferenciji za medije. Emocije su bile na vrhuncu kada je stigao u dvoranu i suze nije mogao zaustaviti

Nakon što je Barcelona u petak službeno objavila da zbog financijskog fair-playa ne može potpisati novi ugovor s 34-godišnjem Leom Messijem nije dugo trebalo čekati da pronađe novi klub.

Kako se doznaje prihvatio je sve uvjete koje mu je ponudio moćni francuski PSG, ali to još nije službeno. Stoga se s nestrpljem čekala konferencija za medije koju je sazvao za 12 sati. Podsjetimo, pisalo se kako će u PSG-u zarađivati 35 milijuna eura na godinu, a ugovor će potpisati na dvije plus jednu godinu. Tako će se Messi na Parku prinčeva zadržati najmanje do ljeta 2023. godine uz opciju produženja do 2024. godine.