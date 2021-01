Leo Messi definitivno odlazi iz Barcelone, a ovaj njegov potez jasno govori i gdje će nastaviti karijeru

Činjenica je kako Leo Messi još uvijek nije objavio što će i gdje će kad mu krajem lipnja završi ugovor s Barcelonom. Svi i dalje s nestrpljenjem čekaju rasplet situacije i konačnu odluku gdje će Argentinac nastaviti karijeru, ali sve je puno jasnije sada kad se znaju njegovi posljednji potezi...

Leo Messi u Barceloni ostaje do kraja sezone, do isteka ugovora koji mu traje do kraja lipnja, nakon čega može birati gdje će nastaviti karijeru.