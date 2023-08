Leko nikad odlučniji, a uoči ogleda u Solunu naglašava: Vjerujem da smo pametniji...

Kakav je vaš osobni doživljaj utakmice?

'Nisam nikad koristio alibi. Ne razmišljam što ako. Došli smo da prođemo, ali u nogometu postoji i protivnik'.

Panathinaikos je na jedanaesterce svladao Marseille, je li moguć takav scenarij i u Solunu?

'Sve je moguće. Mislim da smo sposobni igrati 90 ili 120 minuta s PAOK-om. Vjerujem da smo sposobni proći. Jako se veselimo utakmicu. Mirni smo, fokusirani i jako motivirani. Penali? Ne vježbamo penale na treningu, u to ne vjerujem jer tada na tribinama nema 30.000 ljudi'.

Radili ste u PAOK-u, poznajete ovaj stadion. Kako ste pripremili ekipu za utakmicu?

'To mi sigurno pomaže. Kad si bio negdje, to može pomoći. U ekipi imam dosta iskusnih igrača koji su igrali u Grčkoj. Očekujemo da će biti vruće, puno intenziteta i strasti. Mi smo na to doma navikli. To su stadioni za velike igrače. Veselimo se tome. Spremni smo za to okruženje'.

Na press konferenciju dopratili su vas policajci. Kako gledate na to, je li to momčadi stvara dodatno opterećenje?

'S ljudske strane mi je tužno da nas čuvaju tri kordona policije. Ali, tako je i u Hrvatskoj. Ideš igrati, a oko tebe 50 policajaca. To nije lijepo. Otišlo je u tužnom smjeru. Sport bi trebao biti takav da mogu doći navijači obje momčadi, da poslije jedni slave, a drugi tuguju. Unatoč svemu tome pokušavamo se maksimalno koncentrirati na utakmicu', zaključio je Leko.