Javier Bardem prvi put progovorio o najtežim životnim trenucima Penelope Cruz: 'Sad je bolje'

Mnogi o problemu postporođajne depresije ne govore jer je to stanje još uvijek tabu, a zato je i tako moćno da je baš Javier Bardem odlučio progovoriti o teškom razdoblju kroz koje je prošla Penelope Cruz , jedna od najmoćnijih holivudskih glumica.

U intervjuu za The New York Times glumac se osvrnuo na zajednički život s glumicom s kojom je od 2010. godine u braku.

'Ona je nevjerojatna žena'

Iako divno, iskustvo je bilo teško za ove poznate roditelje. Iskusivši novo i posve nepoznato, Penelope Cruz osjećala se izgubljeno, a Bardem je priznao da u tom trenutku nije shvaćao razmjere borbe s kojom se suočavala njegova supruga.

'Trudnoća nije bila tako loša. Bila je to depresija koja je uslijedila. Nije to mogla izraziti i bilo joj je vrlo novo', rekao je glumac dodavši: 'Nažalost, nisam mogao shvatiti puni opseg o čemu se radi. Ali kasnije jesam. Ona je nevjerojatna, hrabra, snažna i prekrasna žena jer je to mogla podijeliti.'

I nije Cruz jedina koja je priznala s čime se suočila, to je isto učinila i Kylie Jenner priznavši kako je i s kćeri Stormi i sa sinom Arieom zapala u postporođajnu depresiju.