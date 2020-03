Legende Milana stale u obranu Zvonimira Bobana, ali on se već oprostio od igrača i djelatnika kluba...

Ljubav je definitivno završila, Zvonimir Boban nakon samo osam mjeseci odlazi iz Milana. S njim klub napušta i njegov nekadašnji suigrač Paolo Maldini. U ratu s izvršnim direktorom Ivanom Gazidisom legende 'rossonera' nisu imale nikakvih šansi

A u obranu Bobana i Maldinija prvi je stao Christian Vieri. Legendarni Bobo odigrao je samo jednu sezonu za Milano, ali mu je kristalno jasno tko je krivac za sve što se događa u klubu.

'Boban je napravio pravu stvar. Zašto je Gazidis razgovarao s drugim trenerom kad to nije bio njegov posao? Ma tko je uopće on, Gazidis? Što on radi u Milanu? Boban i Maldini su trebali imati te uloge', kazao je Bobo Vieri i zaključio:

'Boban nije mogao zašutjeti i prihvatiti to. Moraš imati muda u životu, biti pravi muškarac, a Boban je upravo to. Ne bih rekao da je Boban dobio otkaz. Ono što se dogodilo jest da je jedan tip kukavički išao raditi drugome iza leđa, a drugi nije lutka na koncu, ima karakter i reći će ti sve u lice', zaključio je Vieri.