Legendarni nogometni trener Ljupko Petrović, koji je najpoznatiji po tome što je senzacionalno 1991. godine odveo momčad Crvene zvezde to titule prvaka Europe, prisjetio se kako je tadašnji crveno-bijeli Dream Team trebao biti pojačan s dva vrhunska Hrvata

No, rat na području bivše Jugoslavije, pogotovo u Hrvatskoj i BiH, poremetio je planove čelnicima Zvezde koji su mladoj i moćnoj momčadi željeli dodati još dva Hrvata iz iste generacije, a to su Davor Šuker i Robert Jarni.

Imao je očito Petrović viziju kako da napravi istinski Dream Team koji bi po njemu obranio titulu prvaka Europe iz Barija kada su u finalu bili bolji nakon izvođenja jedanaesteraca od Marseillea za koji je tada igrao Dragan Stojković Piksi, bivši glavni igrač Zvezde.

'Isto tako vam garantiram da bismo ponovili uspjeh iz Barija, i to možda više puta. Međutim, izbio je rat i sve je to propalo. Žao mi je jer je Jugoslavija imala snagu da donese ne samo jednog već možda i više prvaka Evrope. Pogledajte kako Španjolci ne dozvoljavaju da im se raspadne država, dok smo mi to u tišini gledali', dodao je Petrović koji očito još nije prežalio ljeto 1991. kada se 'njegov plan da posloži Dream Team' preko noći raspao iako treba reći kako je te iste godine Zvezda bila prvak svijeta u Tokiju, a sljedeće sezone opet je zamalo izborila plasman u finale Kupa prvaka kada je Sampdoria, koja je u finalu poražena od Barcelone, bila bolja.