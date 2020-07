Legendarni trener koji je vodio Branka Cikatića do svjetskog trona, sada uči i njegovog sina Brunu: Tata mi je branio ulazak u dvoranu...

Splitki boksački klub Pauk ovih je dana domaćin dvojcu Cikatić - Harinck koji bi se u skoroj budućnosti mogao, baš kao što su i 1993. zadivili borilački svijet - popesti na tron. Riječ je o Thom Harincku, vrhunskom nizozemskom treneru raznih borilačkih sportova, koji je te 1993. godine vodio Branka Cikatića do naslova prvog K-1 prvaka. A sada pak pomaže Bruni Cikatiću, 17-godišnjem mladiću koji želi ponoviti uspjehe pokojnog oca

Da jabuka nikad ne pada daleko od stabla stara je i poznata uzrečica, koju moramo i ovog puta ponoviti. Naime, sin pokojnog Branka Cikatića, koji nas je nakon duge i teške bolesti napustio ovog proljeća, Bruno Cikatić dodatno je zapeo, stisnuo zube i uz znoj i treninge želi ostvariti svoj cilj. Fizička konstitucija je identična, tehnika također.

Ovo je njegova priča, odnosno želja da dospije do vrh, ali nažalost, bez pratnje svog oca od kojeg bi imao štošta naučiti.

'Počeo sam boksati s 15 godina iako se mom ocu nije svidjelo što sam krenuo na boks. Kad sam bio mali, branio mi je ulazak u dvoranu jer me htio zaštiti od tog težeg puta, teškog sporta, ozljeda, udaraca i mučenja u tom sportu. U to me je vrijeme gurao na nogomet, jer sam bio jako brz i mislio je da bi mogao uspjeti kroz nogomet. No, ja nisam baš volio momčadski sport, a i vidio sam da sam fizicki jači od većine mojih vršnjaka. Što sam bio stariji, sve više i više me vuklo na borilačke sportove, počeo sam gledati oca i njegove mečeve i zaljubio sam se u sport iako se to mome ocu nije svidjelo. Pustio je da probam, ali što je meni bilo najvažnije, uvijek bi me podržavao u bilo čemu što sam odlučio. I tako sam ipak izabrao baš boks jer je moj otac postigao sve što je mogao u kickboxu i muay thaiju pa bi ja volio nastaviti i proširiti naše prezime i u druge borilačke sportove', rekao je za tportal Bruno Cikatić, koji će za koji mjesec napuniti 18 godina.