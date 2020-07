Jedan od najboljih svjetskih trenera kickboxinga u Dalmaciji otvara svoj klub, a iz kojeg su izlazili sami velikani i prvaci

Legendarni nizozemski stručnjak raznih borilačkih vještina, a koje je 'okupio' u svom Chakuriri klubu, s podružnicama u Nizozemskoj, Japanu, Brazilu, Njemačkoj, Rusiji i Španjolskoj, Thom Harinck, uskoro će klub otvoriti i u Dalmaciji

Iako mu je 76 godina, Thom Harinck sa svojom energijom i entuzijazmom ostavlja dojam da je tek ušao u 'najbolje godine'. Ljubav prema Dalmaciji, točnije Splitu i Kaštel Sućurcu, a kojom ga je 'zarazio' Branko Cikatić, jedan od njegovih učenika i kojeg je vodio do naslova prvaka na prvom K-1 turniru, natjerali su jednog od najvećih svjetskih trenera kickboxinga da u Kaštel Sućurcu kupi i kuću.

Nažalost, u ožujku ove godine ostao je bez svog prijatelja, jer bolest nam je uzela Branka Cikatića, no Harinck je i dalje vezan uz ovaj kraj. Prije nekoliko dana stigao je u Hrvatsku, i odmah otišao na grob svom učeniku, jer na sprovod nije mogao doći zbog zatvorenih granica.

'Vezalo nas je veliko prijateljstvo, i naravno, prvo što sam morao otići napraviti jest iskazati Branku veliko poštovanje', rekao je za tportal Thom Harinck, pa nastavio.

'Već pet, šest godina, dogovarali smo kako ćemo u Splitu, ili možda čak ovdje u Kašet Sućurcu otvoriti još jedan Chakuriki klub. No, kako je Branko posljednje dvije godine bio vezan uz krevet, sve se uporilo. I sada, nakon što nas je Branko napustio, još me više tjera želja da to i realiziram. Vjerujem da ću sve zgotoviti vrlo brzo te da ću, nakon naravno mog prvog kluba u Amsterdamu, te potom podružnica u japanskim gradovima Tokiju i Kogi, Rio de Janeiru, Moskvi, Münchenu i Madridu, imati i klub ovdje u Dalmaciji'.

Prije nekoliko dana sa sličnom se idejom predstavio i Alistair Overeem, jedna od najboljih teškaša u MMA-u?

'Da, vidjeli smo se prija par dana, bio je moj gost. I znam za njegovu ideju, no on bi se više bavio MMA-om. Dok bi se kod mene bavili kikcboxingom, savateom, karateom, japanskom jujutsuom'.