Legendarni Lacković otkrio što je prednost Hrvatske i zašto Nijemci sumnjaju u svoju reprezentaciju

Hrvatska rukometna reprezentacija porazom od Brazila 26:29 maksimalno si je zakomplicirala situaciju u skupini I. No, ono što je još važnije, još uvijek ima sve u svojim rukama, ali posao joj neće biti jednostavan jer već ovog ponedjeljka od 20.30 sati igra protiv domaćina, Njemačke, koja želi isto što i Hrvatska - mjesto u polufinalu

'Ma joj, sve mi je to teško palo. Svi smo upozoravali da je taj Brazil nezgodan. Nisu toliko jaki i moćni, koliko smo im mi dopustili. Puno su toga uložili u svoj rukomet, a temelje je postavio Španjolac Jordi Ribera te sada njihova igra ima glavu i rep', počeo je svoje obrazlaganje 38-godišnji Blaženko Lacković , koji je taman 'pakirao' obitelj u automobil kako bi stigao do četiri sata udaljenog Kölna i kako bi s tribina podržao bivše suigrače. Taj dvoboj igra se ovog ponedjeljka od 20.30 sati.

Svi smo se divili Hrvatskoj zbog pet pobjeda u prvom klurug, od kojih je posebno dojmljiva bila ona protiv aktualnih europskih prvaka Španjolaca. Zar je moguće da se u samo tri dana toliko toga promijenilo u igri?

'Nije se puno toga promijenilo u igri naših. S time da smo protiv Brazila odmah na startu dvoboja upali u crnu rupu, bilo je jako puno grešaka, izgubljenih lopti. Sada smo u situaciji, a to smo pokazali jako puno puta, kada treba biti najjači da i jesmo najjači'.

Koliku odgovornost snosi izbornik Červar, jer on je tražio da dečki igraju '7 na 6', odnosno bez golmana, a već u prvom dijelu primili smo šest, sedam golova? I onda kada dođemo na 'minus 1', tri minute prije kraja, opet ulazimo u isti takav rizik?

'Činjenica je da smo loše otvorili utakmicu, a u toj igri 'sedam na šest' ovog se puta nismo se dobro snašli. Za razliku od utakmica protiv Makeodnije ili Španjolske. Gubili su igrači samopuzdanje, a tako igraš kada na terenu imaš dečke koji ne razmišljaju da igraš bez golmana. Ovako su oni svi bili u nekakvom grču, a Brazilci su to znali iskoristiti'.

Ozljeda Luke Cindrića također je otegotna okolnost?

'Nažalost, ne znamo kakvo je pravo stanje oko ozljede Luke Cindrića. No, defintivno, ako će nam izostati bit će to veliki hendikep. Jer, do prvenstva je bio u top-formi. Osim toga, puno smo potrošili Duvnjaka i Karačića, a sada ćemo protiv Njemačke trebati imati puno više rotacija'

Godinama ste u Njemačkoj i u kontaktu s njihovim rukometašima. Nijemci su kroz skupinu imali puno više muke, izvukli i dva remija? Sada će ih nositi publika, ali za očekivati je da će imati i nešto blaži sudački kriterij?

'Da, nakon remija s Rusima su bili u čudu, negativnom naravno, dok su remi s Francuzima, jer ipak su oni svjetski prvaci, doživjeli kao uspjeh. No, ono što je najvažnije, ni njihove legende još uvijek ne znaju što mogu očekivati odnosno jesu li njihovi igrači spremni za velike stvari. Znam samo da su svjesni svoje velike prigode, da će već u ovoj utakmici htjeti osigurati nastup u polufinalu i da će sigurno od samog starta ući 'u mesu', čvrsto, obranom 6-0'.

Ipak, sjetimo da se da je na Euru u Poljskoj 2016. godine, Hrvatska protiv domaćina Poljaka također imala 'nemoguću misiju' pred sobom ali ne samo za du pobijedili Poljsku s 11 već s 14 golova razlike?

'Ponavljam, mi u genetskom kodu imamo zapisan taj pobjednički gen. Kada je najteže, d auvijek damo svoj maksimum. Pitanje je samo koliko su se naši uspjeli fizički i psihički oporaviti u ovih 24 sata. Iako smatram da je ovo nehumano, da dan za danom igraš takve utakmice. To me jako brine'.