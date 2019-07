Kyrgios i protiv Nadal izveo 'podmukli' servis, ali uspio je osvojiti samo set

Tri sata i tri minute trebale su najboljem španjolskom tenisaču Rafaelu Nadalu za pobjedu 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3) nad Australcem Nickom Kyrgiosom, kojom se plasirao u 3. kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu.

Zanimljivo, Nick Kyrgios, zločesti dečko svjetskog tenisa, poznat i po provokacijama ali i servisu, kojeg pošalje onako iz ruke, isto je napravio i protiv Nadala. No, Španjolac se nije se dao isprovocirati. Bilo je to u prvom setu, pri rezultatu 5-2 u gemovima za Nadala. Istina, tada je gem uzeo Australac, ali bilo je to sve u tom setu od njega.

Nadalov sljedeći suparnik je Francuz Jo-Wilfried Tsonga koj je u tri seta sa 7-6 (4), 6-3, 6-3 pobijedio Litavca Ričardasa Berankisa.

U konkurenciji tenisačica Serena Williams je bila na iskušenju protiv 18-godišnje Slovenke Kaje Juvan koja je osvojila prvi set, ali je sedmerostruka wimbledonska pobjednica na kraju slavila sa 2-6, 6-2, 6-4.

TENISAČI - 2. kolo

Sam Querrey (SAD) - Andrej Rubljov (RUS) 6-3, 6-2, 6-3

John Millman (AUS) - Laslo Đere (SRB/31) 6-3, 6-2, 6-1

Tennys Sandgren (SAD) - Gilles Simon (Fra/20) 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6

Fabio Fognini (Ita/12) - Marton Fucsovics (Mađ) 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3

Joao Sousa (Por) - MARIN ČILIĆ (HRV/13) 6-4, 6-4, 6-4

Daniel Evans (VB) - Nikoloz Basilašvili (Gru/18) 6-3, 6-2, 7-6 (2)

Jo-Wilfried Tsonga (Fra) - Ričardas Berankis (Lit) 7-6 (4), 6-3, 6-3

Rafael Nadal (Špa/3) - Nick Kyrgios (Aus) 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3)

Kei Nishikori (Jap/8) - Cameron Norrie (VB) 6-4, 6-4, 6-0

Steve Johnson (SAD) - Alex De Minaur (Aus/25) 3-6, 7-6 (4), 6-3, 3-6, 6-3

Jan-Lennard Struff (Nje/33) - Taylor Fritz (SAD) 6-4, 6-3, 5-7, 7-6 (2)

Mihail Kukuškin (Kaz) - John Isner (SAD/9) 6-4, 6-7 (3), 4-6, 6-1, 6-4

Matteo Berrettini (Ita/17) - Marcos Baghdatis (Cip) 6-1, 7-6 (4), 6-3

Diego Schwartzman (Arg/24) - Dominik Koepfer (Njem) 6-0, 6-3, 7-5

Lucas Pouille (Fra/27) - Gregoire Barrere (Fra) 6-1, 7-6 (0), 6-4

Roger Federer (Švi/2) - Jay Clarke (VB) 6-1, 7-6 (3), 6-2

TENISAČICE - 2. kolo