Kovačević: Možda nekad izgledam smotano i zabrinuto...

Momčad Marija Kovačevića je već nakon 14 minuta vodila 2:0 golovima Scotta McKenne i Sergija Domingueza , ali je pred kraj susreta ušla u dramu.

Osijek se vratio u 70. golom Šimuna Mikolčića pa je Dinamo u završnici morao strepiti iako gosti nisu više stvorili nijednu priliku. Dinamo je pao nakon što je Kovačević sredinom drugog poluvremena izvadio prvo Hoxhu i Bakrara, a onda i Zajca i Bennacera.

'Da, igrači s klupe nisu donijeli puno. Uvijek tražim od igrača dosta trke, malo je toga nedostajalo, razgovarat ćemo o tome', rekao je Kovačević nakon utakmice.

O Dinamovom treneru dosta se priča i piše i među navijačima i na društvenim mrežama. I dalje ima onih koji sumnjaju u njega iako je dobio sva četiri ovosezonska derbija, a u Europi ima šest bodova iz prve dvije utakmice.

'Super se osjećam, možda nekad izgledam smotano i zabrinuto, ali dobro radimo. Znam da se mora pisati kad nije dobro, jer Dinamo uvijek mora pobjeđivati. Ali, mu smo u procesu, imamo dobar stožer, dobre igrače i bit ćemo još bolji', dodao je Kovačević.