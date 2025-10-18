Kovačević o bojkotu Boysa: Moramo vidjeti o čemu je riječ. Bilo je čudno

Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2:1.

Potpuno neočekivano na sjevernoj tribini nije bilo nikakvog navijanja Bad Blue Boysa, a nisu bili izvješeni ni transparenti.

Iz navijačkih krugova doznaje se mogući razlog ovog bojkota Boysa. Naime, derbi s Rijekom prebačen je na Dan mrtvih 1. studenog, a utakmica s Karlovcem u Kupu igra se na 18. studenog na Dan sjećanja na Vukovar. Nakon što je Dominguez zabio za 2:0, sa sjevera se ipak prolomio pljeska i skandiranje 'Dinamo! Dinamo!'.

Također, nakon utakmice, kad su igrači Modrih došli pred navijače, oni su zagrmjeli: 'Dinamo! Dinamo!'

'Nisam ni znao, mislio sam da se nešto čeka. Nisam znao ni razlog tome, moramo vidjeti o čemu je riječ. Žao mi je, puno nam znače i bilo bi nam lakše da su navijali. Čudno je bilo...', komentirao je bojkot Boysa trener Dinama Mario Kovačević.