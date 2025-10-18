neobična odluka

Kovačević o bojkotu Boysa: Moramo vidjeti o čemu je riječ. Bilo je čudno

S.Č.

18.10.2025 u 20:58

Mario Kovačević NK Dinamo
Mario Kovačević NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši Dinama u susretu su 10. kola HNL na stadionu u Maksimiru svladali Osijek s 2:1

Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2:1.

vezane vijesti

Potpuno neočekivano na sjevernoj tribini nije bilo nikakvog navijanja Bad Blue Boysa, a nisu bili izvješeni ni transparenti.

Iz navijačkih krugova doznaje se mogući razlog ovog bojkota Boysa. Naime, derbi s Rijekom prebačen je na Dan mrtvih 1. studenog, a utakmica s Karlovcem u Kupu igra se na 18. studenog na Dan sjećanja na Vukovar. Nakon što je Dominguez zabio za 2:0, sa sjevera se ipak prolomio pljeska i skandiranje 'Dinamo! Dinamo!'.

Također, nakon utakmice, kad su igrači Modrih došli pred navijače, oni su zagrmjeli: 'Dinamo! Dinamo!'

'Nisam ni znao, mislio sam da se nešto čeka. Nisam znao ni razlog tome, moramo vidjeti o čemu je riječ. Žao mi je, puno nam znače i bilo bi nam lakše da su navijali. Čudno je bilo...', komentirao je bojkot Boysa trener Dinama Mario Kovačević.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zanimljiva situacija

zanimljiva situacija

Boysi nisu navijali cijelu utakmicu; pogledajte što su napravili nakon Dinamove pobjede
supersport HNL

supersport HNL

Dominguez i McKenna donijeli Dinamu veliku pobjedu u derbiju, pogledajte golove
shnl

shnl

Pogledajte golčinu Osijeka za ludnicu i dramu u derbiju na Maksimiru

najpopularnije

Još vijesti