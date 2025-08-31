Kovač i Borussia Dortmund stigli do prve pobjede u novoj sezoni

RUTINSKI

U drugom kolu Bundeslige, Borussia Dortmund je s 3:0 svladala Union Berlin.

Nakon kiksa u prvom kolu na gostovanju kod St. Paulija, Niko Kovač i Borussia su trebali pobjedu za povratak dobre atmosfere. Do nje su stigli, ponajviše odličnom partijom Serhoua Guirassyja. Josip Juranović nije konkurirao za nastup kod Uniona zbog ozljede.

Sjajni napadač je prvi pogodak zabio u 44. minuti na asistenciju Yana Couta. Drugi pogodak dodao je u 58. kada je bio najbrži na ubačaju Maxa Beiera.

Konačnih 3:0 postavio je Felix Nmecha u 81. minuti. Borussia je trenutačno na trećem mjestu s četiri boda. Na vrhu su Bayern i Eintracht Frankfurt koji su jedine dvije maksimalne momčadi. Union Berlin je ostao na tri boda.

U idućem kolu Borussia će gostovati kod Heidenheima, dok će Union na domaćem terenu dočekati Hoffenheim.

