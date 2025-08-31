Kovač i Borussia Dortmund stigli do prve pobjede u novoj sezoni

Nakon kiksa u prvom kolu na gostovanju kod St. Paulija, Niko Kovač i Borussia su trebali pobjedu za povratak dobre atmosfere. Do nje su stigli, ponajviše odličnom partijom Serhoua Guirassyja . Josip Juranović nije konkurirao za nastup kod Uniona zbog ozljede.

Sjajni napadač je prvi pogodak zabio u 44. minuti na asistenciju Yana Couta. Drugi pogodak dodao je u 58. kada je bio najbrži na ubačaju Maxa Beiera.

Konačnih 3:0 postavio je Felix Nmecha u 81. minuti. Borussia je trenutačno na trećem mjestu s četiri boda. Na vrhu su Bayern i Eintracht Frankfurt koji su jedine dvije maksimalne momčadi. Union Berlin je ostao na tri boda.

U idućem kolu Borussia će gostovati kod Heidenheima, dok će Union na domaćem terenu dočekati Hoffenheim.