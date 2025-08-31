Bivši igrač Hajduka briljira u Škotskoj: Prvi je strijelac lige

Gosti su poveli u 14. minuti golom Zacharyja Sapsforda , a na 2:0 je postavio Dolček u 77. minuti.

Will Ferry je uputio dugačko dodavanje s lijeve strane, Clark Robertson je pokušao očistiti glavom, no lopta je došla do Dolčeka koji je prizemnim udarcem savladao bespomoćnog Jona McCrackena.

Bio je to njegov već četvrti gol ove sezone i trenutačno je vodeći strijelac škotske lige. Dolček je na Tannadice Park stigao na posudbu iz Dunajske Strede za koju je potpisao 2024. iz Hajduka. Prošlu sezonu je bio na posudbi u Slaven Belupu.