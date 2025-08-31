ODLIČNI NASTUPI

Bivši igrač Hajduka briljira u Škotskoj: Prvi je strijelac lige

N.M. / Hina

31.08.2025 u 18:08

Ivan Dolček
Ivan Dolček Izvor: Profimedia / Autor: David Young / Actionplus / Profimedia
Bionic
Reading

U susretu 4. kola škotskog nogometnog prvenstva Dundee United je na gostovanju pobijedio gradskog suparnika Dundee s 2:0, a drugi gol na utakmici zabio je hrvatski nogometaš Ivan Dolček.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Zacharyja Sapsforda, a na 2:0 je postavio Dolček u 77. minuti.

Will Ferry je uputio dugačko dodavanje s lijeve strane, Clark Robertson je pokušao očistiti glavom, no lopta je došla do Dolčeka koji je prizemnim udarcem savladao bespomoćnog Jona McCrackena.

Bio je to njegov već četvrti gol ove sezone i trenutačno je vodeći strijelac škotske lige. Dolček je na Tannadice Park stigao na posudbu iz Dunajske Strede za koju je potpisao 2024. iz Hajduka. Prošlu sezonu je bio na posudbi u Slaven Belupu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
