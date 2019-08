Kontroverzni Conor McGregor otkrio na što je potrošio novac od prvog meča u UFC-u

Najveća svjetska MMA zvijezda Irac Conor McGregor je danas težak više od 100 milijuna dolara. No, prije samo nekoliko godina je doslovno bio na rubu egzistencije i već je jednom nogom bio izvan borilačkog sporta. Nastupi u elitnoj promociji su vrlo brzo od njega učinili mega zvijezdu, ali i vrlo bogatog čovjeka

sedam dana do revanša

'Prvu stvar koju sam učinio jest uzeo ogromnu svotu novca i dao je svojoj majci. Druga stvar koju sam učinio jest otišao kod krojača u centar Dublina. Moj otac mi je uvijek dok sam odrastao govorio da si uspješan onda kada imaš odijelo sašiveno po mjeri', opisao je Irac i nastavio:

'To mi je ostalo u glavi toliko godina. I zato sam otišao direktno kod krojača koji se zove 'Luis Copeland i sinovi'. Slavan je na irskom tlu. Tamo sam proveo osam sati, pričao sam s ljudima, družio se. Oni su me opskrbili odijelima. Želio sam odijelo sašiveno po mjeri, želio sam da mi je pripijeno uz kožu, želio sam taj osjećaj uspjeha. Želio sam uzeti taj osjećaj sa sobom u sljedeću fazu svog života. To sam učinio sa svojim prvim UFC honorarom', prenosi Fight Site.