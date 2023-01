Koliko je realan optimizam Domagoja Duvnjaka i Hrvoja Horvata? 'Znamo moć Danske, ali ako mi budemo pravi...'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak će od 20.30 sati imati svoj prvi nastup u drugom krugu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a u Malmö Areni za suparnika će imati branitelja naslova Dansku.

Poraz od Egipta s početka natjecanja 'gurnuo' je hrvatsku reprezentaciju u situaciju da mora pobijediti u sva tri susreta drugog kruga te se nadati pomoći neke od ostalih reprezentacija kako bi izborila plasman u četvrtfinale. Za mnoge je to 'nemoguća misija', no izbornik Hrvoje Horvat i njegovi odabranici će sve dati od sebe da to i ostvari dok god postoje izgledi.

'Danska ne dozvoljava loš dan i crne rupe. Moramo krenuti koncentrirano od starta i nekako navući utakmicu na svoj mlin. Danci drže visok tempo, opasni su sa svih pozicija, brzi u tranziciji s fantastičnim golmanom. Ne smijemo im dozvoliti brze protunapade, moramo ih navesti na što više igre na postavljenu obranu i tu biti bezobrazni, na rubu incidenta, to je deviza za pobjedu. Očekujem da naša obrana 5-1 bude bolja nego u ranijim utakmicama i da svaka ničija lopta bude naša', rekao je izbornik Horvat.