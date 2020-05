Prije tri dana bila je godišnjica smrti velikog šampiona Nikija Laude, a aktualni prvak Lewis Hamilton otkrio je najvažniju stvar koju je naučio od Austrijanca

'On je uvijek razmišljao o tome kako se možemo poboljšati. Najveći znak od Nikija bio je kad bi skinuo svoju kapu, tako bi on rekao da je napravljen ‘dobar posao'. Često bismo razgovarali nakon utrka i on bi pitao stvari poput ‘Hej, Lewis, što trebaš da bi bio bolji?'. Uvijek je lovio poboljšanja. Ako moram izdvojiti nešto što sam naučio od njega to bi bilo to.'

Hamilton je tako samo potvrdio što je znao cijeli svijet Formule 1, Lauda je bio perfekcionista, uvijek je težio savršenstvu...