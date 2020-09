Katastrofa hrvatskog nogometa; kako je do ovoga došlo, gledamo u leđa Gibraltaru, Farskim otocima, Malti, Kosovu...

Hrvatski klubovi nisu se proslavili u novoj europskoj sezoni, tri od njih pet već se oprostilo od Uefinih natjecanja, manje su zaradili, a uz to su srozali koeficijent

No svi ovosezonski porazi unazadili su naš koeficijent pa smo pali na 20. poziciju (a koliko smo se tek u prošlosti mučili da bi došli do 15. mjesta) što znači da ćemo sljedeće sezone imati jednog predstavnika manje u odnosu na ovu. Nažalost, to nisu jedinee loše vijesti.