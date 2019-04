Katalonci igru Rakitića proglasili gotovo savršenom: Ipak je nezamjenjiv u Barceloni…

Nakon što je ove subote u Primeri matematički osigurao svoj 16. trofej u karijeri, Ivan Rakitić od dnevnika Sport dobio je iznimno visoku ocjenu 9 za igru ove sezone u španjolskom prvenstvu te zaključak da je u Barceloni nezamjenjiv…

Rakitić je u pet sezona s Barcelonom četiri puta trijumfirao u španjolskom prvenstvu, dodao je tome i četiri Kupa kralja te dva španjolska Kupa, a ima od ranije osvojenu Europsku ligu sa Sevillom te njemački i švicarski Kup sa Schalkeom i Baselom.

Sveukupno to je 16 trofeja u karijeri, a do kraja sezone ako Barca ponovo osvoji Kup kralja i ode do kraja u Ligi prvaka mogao bi doći do brojke od 18 naslova, čime bi postao peti najtrofejniji hrvatski nogometaš u povijesti. Ispred njega bi ostali tek Luka Modrić (20), Eduardo (21), Mario Mandžukić (22) te nedodirljivi Darijo Srna (29).

Iako sezona još nije završila, katalonski dnevnik Sport već je dao konačnu ocjenu za nastup u Primeri svim nogometašima Barcelone.

Rakitić je nakon 31 odigrane utakmice, 2401 minute provedene na terenu, četiri asistencije i tri postignuta gola dobio visoku ocjenu 9. Jedini u Barceloni koji je dobio 10 je Lionel Messi.

'Nezamjenjiv,' stoji uz Ivanov ime kratak komentar spomenutog dnevnog lista koji je u suprotnosti sa stalnim glasinama o njegovom odlasku koje su kolale u zadnjih godinu dana.

Nema sumnje, pozitivne kritike mogle bi ubrzati proces dobivanja novog ugovora i povećanja Rakitićeve plaće, a samim time ostvario bi se i Ivan san, da karijeru završi u redovima Barcelone…