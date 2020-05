Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić (32) odlučan je u namjeri da u Barceloni odradi ugovor do kraja, do 30.lipnja 2021. godine. No, otkrio je i što će učiniti ako to ne bude moguće

'Još uvijek imam ugovor s Barcelonom do ljeta 2021. godine, a kada potpišem neki ugovor uvijek ga nastojim ispoštovati do kraja', rekao je 32-godišnji Ivan Rakitić u razgovoru za televiziju Sky Deutschland te odktio da ima i rezervni plan... 'Ne budem li mogao odraditi ugovor zbog nekog razloga, klub i ja ćemo sjesti i otvoreno porazgovarati o tome. Trenutačno sam jako sretan u Barceloni', istaknuo je hrvatski reprezentativac u redovima Barcelone.

Katalonski sportski dnevni list Mundo Deportivo izvijestio je u petak, pozvavši se na neimenovane izvore iz kluba, kako će se sastanak između Rakitića i čelnika Barcelone održati po svršetku sezone. 'Prije toga obje strane žele ostati fokusirane na osvajanje preostalih dviju titula - španjolskog prvenstva i Lige prvaka', piše Mundo Deportivo. Igrači Barcelone su se u srijedu testirali na koronavirus pa su u petak počeli individualno trenirati na klupskom travnjaku, prvi put nakon što je prvenstvo zaustavljeno 13. ožujka. Vodstvo La Lige nada se nastavku natjecanja u lipnju. Jedanaest kola prije kraja vodeća Barcelona ima 58 bodova, dva više od Real Madrida. Ivan Rakitić, koji je za katalonski klub upisao 299 nastupa, želi ostati u Barceloni i nakon ove sezone. 'Barcu, međutim, zanima njegova prodaja ili razmjena u nekoj od otvorenih operacija', tvrdi Mundo Deportivo. Prošlo ljeto su mediji iz Barcelone izvijestili kako je bio u planiranom paketu razmjene za brazilskog napadača Neymara iz PSG-a.

'Ja nisam vreća krumpira da se samnom trguje', rekao je Rakitić u jednom intervjuu prošloga mjeseca dodavši da će on odlučiti gdje će igrati, a ne drugi. Trećeplasirana Sevilla, za koju je igrao od siječnja 2011. do 2014. godine, poručila je kako je zainteresirana, ali samo ako ne bude morala platiti odštetu Barceloni. Predsjednik osmoplasiranog Villarreala rekao je, pak, da je Rakitić dobrodošao kod njih odluči li iduće godine napustiti Barcelonu. Mediji su pak nagađali o brojnim drugim klubovima koji niti u jednom trenutku nisu potvrdili interes. 'Već sam navikao na to', rekao je Rakitić i dodao: 'U ovom klubu sam šest godina i svake sezone je bilo ovako. Nogomet je sport, no ponekad mu se najbolje smijati...' Hrvatski nogometaš od siječnja 2011. godine igra u Španjolskoj gdje se ugodno osjeća. Nakon što je u posljednjoj sezoni igranja za Sevillu osvojio Europsku ligu 2014., s Barcelonom je u posljednjih pet sezona četiri puta bio prvak Španjolke te osvojio četiri Kupa kralja, a 2015. godine je podigao i pehar Lige prvaka.