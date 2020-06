Kako ga nije sram? Njegovi suigrači vraćali su loptu suparniku, a on se napravio pametan i pokušao zabiti gol

Nogometaši Schalkea produžili su niz bez ligaške pobjede na 13 utakmica, nakon što su u dvoboju 31. kola njemačkog prvenstva odigrali 1:1 protiv Bayer Leverkusena.

Schalke je zadnju pobjedu u prvenstvu ostvario 17. siječnja protiv Borussije Mönchengladbach (2:0), a nakon toga je spojio šest remija i sedam poraza.

U susretu protiv 'apotekara', Schalke je poveo u 51. minuti golom Daniela Caligiurija iz jedanaesterca, a gosti su izjednačili autogolom Juana Mirande u 81. minuti.

No, ovaj će se okršaj pamtiti i po nesportskom potezu Argentinca Lucasa Alarija, napadača momčadi iz Leverkusena.

Dogodilo se to u 58. minuti utakmice, kada su braniči Bayera vraćali loptu domaćinima, jer upravo su je i oni izbacili iz igre, kako bi se ukazala pomoć jednom od igrača. No, Alario se napravio 'pametan', pa je krenuo trčati za loptom, došao do nje i na kraju pokušao postići gol.

Golman domaćih je uspio obraniti, ali da nije, Alario bi sasvim sigurno i sljedećih dana bio vrlo spominjan. Naravno, u negativnom kontekstu. Sada je samo prošao sa žutim kartonom i to mu je jedina, ali zaslužena kazna.