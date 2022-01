Kakav preokret u Eriksenovoj karijeri! Bio je pet minuta klinički mrtav, u Italiji su mu zabranili igrati, ali ponude koje je dobio sve govore!

Nekoliko engleskih klubova iz Premier lige pokazalo je interes da osnaže svoju momčad dovođenjem danskog reprezentativca Christiana Eriksena koji je prije sedam mjeseci na Europskom prvenstvu doživio srčani zastoj i pet minuta bio klinički mrtav

Nakon pružene pomoći Eriksen se oporavio, a potom mu je ugrađen i mali potkožni kardioverter defibrilator, kako bi mu pomogao u slučaju da se ponovno pojavi isti problem.

No, to je dovelo do sporazumnog raskida ugovora između Eriksena i milanskog Intera, jer pravila Serie A ne dopuštaju uporabu takvog uređaja. Tako je postalo jasno da u Italiji viš eneće igrati, ali pojavila se opcija s Engleskom u kojoj je ostavio traga...

Kako se doznaje, Eriksen se dobro oporavlja, individualno trenira i ima ambiciju zaigrati za dansku reprezentaciju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

'Želim igrati. To je moj cilj, moj san. Hoću li biti na popisu, to je druga stvar, ali sanjam o tome da se vratim', rekao je Eriksen za dansku televiziju DR.