Kakav povratak omiljene momčadi Formule 1: To što smo mi napravili je kao da odlazite na Mars

Ferrari opet ima konkurentan bolid u Formuli 1, a prvi čovjek talijanske momčadi John Elkann objasnio je koliko je to bio zahtjevan puta

Prošle sezone Ferrari je bio treći u poretku konstruktora, daleko iza Mercedesa i Red Bulla, a ove je počeo fantastično. U konkurenciji vozača na vrhu je njihov Charels Leclerc, a u konkurenciji momčadi Ferrari je također prvi bez obzira na to što Carlos Sainz nije završio zadnje dvije utrke.

'Rekli smo da ćemo biti konkurentni, što jesmo. Od biti konkurentan do pobjede u prvenstvu, to je kao da idete na Mjesec ili na Mars. To je izuzetno teško. Dobro znamo da se prvenstva osvajaju ili gube na posljednjoj utrci ili posljednjem krugu, a tu su i varijable koje kontroliramo i mnoge koje ne kontroliramo, zbog čega je Formula 1 tako uzbudljiv sport', rekao je predsjednik Ferrarija John Elkann.