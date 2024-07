Kakva drama, kakva šteta! Pogledajte završnicu u kojoj je Donna ostala bez finala

Na otvaranju trećeg seta Donna je odmah uzvratila oduzimanjem servisa te povela 2:0. U trećem gemu imala je brejk loptu, no Talijanka se izvukla i smanjila na 2:1. Ipak kod rezultata 3:2 za Vekić Paolini je uzela gem na Donnin servis i izjednačila na 3:3.

Početak odlučujuće igre je bio sjajan. Povela je Donna 2:0 pa 3:1. Imala je i 4:3. Paolini je okrenula rezultat u svoju korist (4:5) i stavila Donnu pod veliki pritisak uoči njena dva servisa, no Hrvatica je posao odradila savršeno i izborila meč loptu na servis Talijanke.

Uslijedio je najduži gem meča, trajao je devet minuta! Donna je imala brejk loptu, pa je Paolini izborila tri gem servisa. Donna je sve vratila na svoju stranu i opet imala prednost i priliku za brejk da bi na kraju Talijanka uzela gem i povela 5:6. Donna je tijekom ovog gema pokazala evidentne znakove umora, a prije početka 12. gema bilo je suza. Ipak, u njemu je Vekić spasila još jednu meč loptu i s ruba ponora stigla do odlučujućeg 13. gema.

Donna Vekić je tako propustila priliku postati tek druga Hrvatica s Grand Slam finalom nakon Ive Majoli 1997. godine na Roland Garrosu.

Samim time, Donna se nije uspjela upisala u zlatnu knjigu hrvatskog tenisa kao tek treća iz Lijepe naše s plasmanom u finale Wimbledona.

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i treća pobjeda talijanske tenisačice.

U drugom polufinalu nešto kasnije sastaju se četvrta nositeljica Kazahstanka Elena Ribakina i Čehinja Barbora Krejcikova.

Vekić je do sada osvojila ukupno četiri turnira u 13 odigranih finala. Prvo finale je igrala sa 16 godina u Taškentu, a sa 17 je osvojila svoj prvi turnir u Kuala Lumpuru. Slavila je i u Nottinghamu (2017), Courmayeuru (2021), te Monterreyju (2023).

Zanimljivo, ovo je za Donnu 43. nastup na nekom od četiri Grand Slam turnira i daleko najveći uspjeh. Čak 20 puta je ispadala u prvom kolima, a do sada je najdalje dogurala do četvrtfinala Australian Opena (2023) i četvrtfinala US Opena (2019).

S druge strane Paolini je do ove godine imala ukupno četiri pobjede na Grand Slamu, a sad je u razmaku od mjesec dana upisala finale Roland Garrosa i najmanje finale Wimbledona.