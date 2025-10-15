Juventus već smjenjuje Tudora? Englezi pišu da je zamjenu našao u Premier ligi

Nakon tri pobjede u prva tri kola, Juventus je u zadnja tri remizirao protiv Verone, Atalante i Juventusa.

Goal.com tvrdi da u Torinu pozorno prate rad Enza Maresce u Chelseaju te da je on potencijalna zamjena za Tudora ne poprave li se rezultati. Juventus navodno ne namjerava preko noći smijeniti hrvatskog stručnjaka, ali želi imati spremnu zamjenu pokaže li se za to potreba.

Pitanje je bi li Chelsea tako lako pustio svojeg trenera, no ni Maresca nije bajno krenuo u Premiershipu te je trenutačno na sedmome mjestu.

'Juventus je dao podršku Tudoru, ali morat će se pokazati u narednim utakmicama. Prvi veliki test bit će mu ovog vikenda protiv Coma, koji igra odlično pod Cescom Fabregasom', piše Goal.com.

Juventus će nakon Coma gostovati kod Reala u Ligi prvaka, a onda ga čekaju susreti s Lazijom, Udineseom i Cremoneseom u kojima će se od Tudora očekivati pobjede.