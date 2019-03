Hrvat na klupi Azerbajdžana poslao jasnu poruku Daliću i hrvatskim zvijezdama; dotakao se i slučaja Prosinečki

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, potom dugogodišnji asistent Slavenu Biliću na klupi hrvatske reprezentacije, Nikola Jurčević sada je izbornik azerbajdžanske nogometne reprezentacije i prvi suparnik Dalićevoj momčadi u kvalifikacijama za Euro 2020. godine

Prije nešto više od mjesec dana Nikola Jurčević imenovan je izbornikom azerbajdžanske nogometne reprezentacije, a ovog utorka s novom momčadi dolazi u Zagreb. Pred njim i njegovim izabranicima prva je utakmica kvalifikacija za Euro 2020. godine, a suparnik im je, ni više, ni manje, nego 'srebrna' Hrvatska.

Dvoboj je na rasporedu ovog četvrtka od 20.45 sati na Dinamovom stadionu u Maksimiru.

Svakako, motiv je to i igračima Azerbajdžana, koji su ipak nešto niža liga od hrvatskih, ali i za izbornika Jurčevića, koji će pred hrvatskim navijačima pokušati pomrsiti računa favoriziranoj Dalićevoj vrsti.

'Evo, vraćam se u Zagreb, što me veseli. Naravno, i novi posao, kao izbornika jedne reprezentacije, koja ima svojih planova i ambicija', rekao je u ponedjeljak za tportal, prije nego je krenuo pakirati stvari za put, Nikola Jurčević.

Novi posao nije mogao početi teže. Odmah na 'svoju' Hrvatsku, ali i prvog favorita E skupine, u kojoj su još Mađarska, Slovačka i Wales.

Za razliku od Dalića, koji se s igračima vidio tek u ponedjeljak, Jurčević svoje izabranike na okupu ima još od subote. Ono po čemu se njegov posao razlikuje jest i taj što sa svojom reprezentacijom ima stalnu bazu, odnosno kamp.

'Da, uistinu moram biti prezadovoljan, jer kamp je izvrstan, imamo terene s prirodnom i umjetnom travom, stadion, prostor za liječničku službu. Ma, uvjeti su za poželjeti. I zato smo se okupili ovdje, odrađujemo pripreme. Došli su nam svi igrači iz domaće lige, a tek su 'stranci' kasnili koji dan'. Svi su zdravi, osim jedne-dvije sitnije ozljede s utakmica u petak, ali sve će biti u redu'.

U Zagreb dolazite s igračima koje ste izabrali, odnosno s onima na koje ste računali i koje smatrate najboljima u ovom trenutku.

'Imamo dobrih igrača, nogomet je sport u kojem se neke stvari ne mogu predvidjeti. Nekad i momčad koja je na papiru autsajder može prirediti iznenađenje protiv jačeg od sebe ili pružiti veliki otpor. To ćemo mi pokušati u Maksimiru. Vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati, i u ovom susretu i onima koje nas potom čekaju. Naravno, Hrvatska je za nas 'drugi svijet', ali sportski je nadati se'.

Isto je razmišljao i Robert Prosinečki koji je vodio ovu reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2016. godine te je Kovača iznenadio remijem 0:0. Koliko se ova vaša momčad razlikuje od one koju je vodio Prosinečki?

'Ma, više manje, kvalitetom smo tu negdje. Dosta je istih igrača, ali naravno, da smo pridodali i neke nove'.

Dakle, možemo zaključiti da u Hrvatsku ne dolazite s 'bijelom zastavom'. Ali svi u Zagrebu računaju na ta tri boda?

'Naravno da ne želim pričati kako dolazimo po pobjedu. Ali mogu reći da dolazimo skupo prodati kožu. I mislim da jedino takvo što mogu i najaviti. Svi znamo što u svjetskim okvirima predstavlja Hrvatska, a što Azerbajdžan. Ali imamo pravo nadati se te pokušati napraviti rezultat koji bi nas itekako zadovoljio. Ako je mogao Prosinečki... Međutim, ponavljam, ovdje u Azerbajdžanu nitko se ne nada čudu, svi respektiraju Hrvatsku i svjesni su njezine snage'.

Prije nego ste potpisali ugovor, gledali ste nekoliko utakmica domaće lige. Neftči i Qarabag dominiraju?

'Da, to su vodeće momčadi lige. Moram dodati da osim reprezentativaca, obje momčadi imaju i dosta stranaca koji su bitni u njihovim ekipama. Qarabag je čest sudionik europskih natjecanja. A znali su i otkinuti koji bod. Dakle, ni ligaški nogomet nije za podcijeniti'.

Iako su nama većina njihovih igrača nepoznanica, zamolili smo Jurčevića da ukaže tko iskače iz njihove momčadi?

'Ramil Šejdajev je igrač iz ruske lige, od njega puno očekujemo. Ima kvalitetu, vjerujemo da će biti jedna od naših glavnih uzdanica'.

Riječ je o igraču rođenom u Rusiji, koji je igrao je za sve mlađe kategorije Rusije?

Hrvatski izbornik Dalić naglasio je da će vama možda biti i lakše pripremiti utakmicu, s obzriom da jako dobro poznajete sve hrvatske igrače. Hoće li to biti baš tako?

'Hvala Daliću na komplimentu. I je, mislim da bi nam to mogla biti prednost. Ako u ničemu durgom, onda barem u pripremi utakmice. Jer znam jako puno o hrvatskoj reprezentaciji, od kvalitete igrača do mentaliteta. No, bez obzira kako mi pripremimo utakmicu, na terenu su igrači ti koji rade razliku', zaključio je Nikola Jurčević, kojem u stručnom stožeru pomažu pomoćni trener Mario Tokić, kondicijski trener Frano Leko i analitičar Armin Alibegović.

Nikola Jurčević koji u Zagreb stiže s ovim igračima:

Vratari: Salahat Aghajev (Neftči), Emil Balajev (Tobol), Šahrudin Mahammadalijev (Qarabag)

Obrana: Maksim Medvedev (Qarabag), Omar Buludov (Neftči), Badavi Husejnov (Qarabag), Rahil Mammadov (Qarabag), Anton Krivotcjuk (Neftči), Šahrijar Rahimov (Sabail)

Vezni red: Tamkin Khalilzada (Sabah), Gara Garajev (Qarabag), Richard Almeida (Qarabag), Eddy Israfilov (Alcorcon), Emin Mahmudov (Neftči), Ali Babajev (Sumgajit), Aleksej Isajev (Sumgajit), Namig Alasgarov (Neftči), Araz Abdullajev (Qarabag);

Napad: Dmitrij Nazarov (Erzgebirge Aue), Mahir Madatov (Qarabag), Ramil Šejdajev (Krilja Sovjetov), Rufat Dadašov (Preussen Münster), Mirabdulla Abbasov (Neftči)