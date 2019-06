Jose Mourinho vraća se u Englesku; vodit će klub kojeg su nedavno kupili arapski šeici

Engleski mediji tvrde kako je Jose Mourinho praktički već dogovorio novi trenerski angažman, a objava senzacionalnog transfera trebala bi se dogoditi u sljedećih nekoliko dana. No, svi su ostali iznenađeni kad su čuli koju bi momčad u sljedećim sezonama trebao voditi 'The Special One'

Krajem prošle godine Jose Mourinho doslovno je izbačen iz Manchester Uniteda i od tada se odmara. Portugalski je stručnjak imao nekoliko konkretnih ponuda, ali odlučio je kako neće preuzimati momčadi usred sezone te se posvetio poslu stručnog komentatora na jednoj ruskoj televiziji.

No, sezona je završila, a na Mourinhovu su adresu počele stizati brojne ponude. Zvali su ga da preuzme PSG, zainteresirana je bila i Roma, koketirao je s Juventusom, spominjao se i kao novi trener Bayerna umjesto Nike Kovača... Pa ipak, čini se kako je sve to bilo 'mazanje očiju' jer Portugalac je cijelo vrijeme već imao praktički dogovoreni posao. Engleski mediji tako otkrivaju kako je šeik Khaled bin Zayed Al Nehayan već završio proces kupovine momčad Newcastlea od kontroverznog vlasnika Mikea Ashleya, a službena objava preuzimanja trebala bi biti u sljedećih nekoliko dana. U istom bi periodu novi vlasnici trebali dati otkaz dosadašnjem treneru Rafaelu Rafi Benitezu te na njegovo mjesto postaviti - Josea Mourinha! Arapski milijuni su sjajna 'pozivnica' za Mourinha koji bi na St. James Parku s popularnim 'svrakama' mogao krenuti 'od nule' i graditi momčad po svom ukusu. Uz sve to mu je i velika želja osvetiti se Manchester Unitedu za otkaz, a to će najbolje učiniti s klupe nekog od engleskih prvoligaša.